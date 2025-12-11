Polonezy, mazurki i preludia – między innymi takie gatunki muzyczne mogli usłyszeć dzisiaj uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych PBO przy ul. Botanicznej. W szkole odbył się bowiem koncert edukacyjny „Efekt Chopina” w wykonaniu dwóch pianistów: Marka Bracha i Michała Brulińskiego.

Jak przyznają uczniowie uczestniczący w koncercie, takie inicjatywy pozwalają na odkrycie klasycznych gatunków muzycznych:

Dodajmy, że tegoroczny Konkurs Chopinowski odbył się w październiku i wygrał go Amerykanin Eric Lu.