„Nie przeprowadzimy żadnej wycinki drzew przy ul. Szczekocińskiej” – mówią władze miasta. W ostatnim czasie mieszkańcy Zielonej Góry zaniepokoili się o przyszłość tamtejszego parku. Wszystko przez to, że teren ten został zakwalifikowany w planie ogólnym jako przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.

Jak mówi Teresa Nowak, mieszkanka, park przy ul. Szczekocińskiej to nie jedyny teren zielony wyznaczony w planie ogólnym do ewentualnej zabudowy:

– Apelujemy, aby w naszym mieście nie likwidować żadnych terenów zielonych – dodaje Teresa Nowak:

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy wiceprezydenta Pawła Tondera, który przyznaje, że miasto nie ma żadnych planów wycinki drzew przy ul. Szczekocińskiej:

– Plan ogólny polega na wyznaczeniu rozległych stref pod ewentualną zabudowę. Nie oznacza to jednak, że cały wyróżniony teren będzie sprzedany deweloperom – dodaje Paweł Tonder:

Dodajmy, że konsultacje społeczne w sprawie planu ogólnego w Zielonej Górze potrwają do jutra (12 grudnia).