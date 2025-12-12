W 2027 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Zielonej Górze mają być gotowe dwie nowe sale koncertowe. Wykonawca inwestycji zorganizował się już na terenie szkoły przy ul. Dzikiej i rozpoczął prace wykończeniowe. Sala kameralna będzie liczyła 150 miejsc, natomiast duża – 340. Mówi Honorata Górna, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Zielonej Górze:

Sale koncertowe czekały na dokończenie w stanie surowym zamkniętym:

Szkoła zamierza kupić także dwa fortepiany do sal koncertowych. – Jeden instrument potrafi kosztować nawet pół miliona złotych – dodawała Honorata Górna, która była gościem Rozmowy o 9.00.