Sprawdzać sprzedawców i pilnować płatności w internecie – przestrzegają zielonogórzan przed świętami specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa. Grzegorz Boruszewski wskazywał na antenie Radia Zielona Góra na szybkie płatności online. Jak mówił, gubi nas pospiech i brak weryfikacji:

Ważne, aby kupować w wiarygodnych punktach i sprawdzać internetowych sprzedawców – dodawał Grzegorz Boruszewski:

W 2024 roku odpowiedzialny m.in. za monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i incydentów na poziomie krajowym zespół CERT Polska przyjął ponad 1,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących tworzenia fałszywych sklepów internetowych sprzedających fikcyjne towary lub wyłudzających dane dostępowe do kont bankowych.

Grzegorz Boruszewski był gościem Rozmowy o 9.00.