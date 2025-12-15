W Zielonej Górze powstało nowe mieszkanie treningowe. Przez najbliższy rok, będą z niego korzystali dwaj podopieczni diecezjalnej Caritas, którzy zakończyli terapię w schronisku dla bezdomnych mężczyzn.

Lokal znajduje się przy ul. Strzeleckiej i pochodzi z zasobów Miasta Zielona Góra. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, wspólnej kuchni oraz toalety z łazienką. Nowi mieszkańcy mają również zapewnione wsparcie od pracownika socjalnego i doradcy zawodowego.

– Nasi podopieczni są dobrze przygotowani. Mamy nadzieję, że wykorzystają swoją szansę – mówi Roman Romanowski, kierownik schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Zielonej Górze:

– Jestem przekonany, że wykorzystamy drugą szansę od losu – przyznaje pan Jurek, który zamieszkał przy ul. Strzeleckiej:

Z mieszkania treningowego będzie korzystał pan Janusz, który przyznaje, że dzięki wsparciu od diecezjalnej Caritas, ma szansę na nowe, lepsze życie:

– Przygotowanie mieszkania treningowego było możliwe dzięki wsparciu od darczyńców oraz pieniędzy otrzymanych z ministerstwa – informuje ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor diecezjalnego oddziału Caritas:

W przyszłym roku w Zielonej Górze powstaną dwa kolejne mieszkania treningowe.