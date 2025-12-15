Z początkiem nowego roku lokatorzy będą mogli wprowadzać się do nowych mieszkań w bloku przy ul. Suwalskiej – deklarują władze Zielonej Góry. Lokale powstały w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Budowa zakończyła się w sierpniu i od tego czasu mieszkańcy czekają na możliwość zagospodarowania nieruchomości. To 104 lokale. Jak tłumaczył na antenie Radia Zielona Góra zastępca prezydenta Zielonej Góry Paweł Tonder, na początku grudnia prezydent Zielonej Góry podpisał skierowanie do podpisania umowy najmu:

Paweł Tonder wskazywał, że po wybudowaniu nieruchomości, trzeba było dochować formalności związanych z przekazaniem aportem majątku do spółki:

Wcześniej najemcy dokonali oględzin i odbioru lokali przy ul. Suwalskiej.