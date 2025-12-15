Zielonogórscy uczniowie napisali listy w obronie praw człowieka. Wszystko to w ramach kolejnej edycji akcji Amnesty International. Wydarzenie ma na celu wsparcie osób, które zostały niesprawiedliwie potraktowane przez rząd lub służby mundurowe i walczą o korzystne rozwiązanie ich sytuacji.

W tym roku listy trafią do decydentów z Norwegii, Ekwadoru, Mjanmy, Tunezji oraz Republiki Południowej Afryki.

– To szczytna inicjatywa, mamy nadzieję, że głos młodzieży będzie wysłuchany – przyznają uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze:

O szczegółach inicjatywy opowiada Artur Łukasiewicz, nauczyciel języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym, koordynator akcji:

– Młodzież zapoznała się z charakterystyką pięciu więźniów i napisała listy w ich imieniu – dodaje Artur Łukasiewicz:

Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa. Maraton Pisania Listów od 25 lat jest organizowany na całym świecie w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.