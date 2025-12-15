Zielonogórscy radni pochylą się jutro (16.12) nad projektem budżetu miasta na 2026 rok. Dziś w audycji „Wokół Miasta” nasi gości mówili o planowanych wydatkach i kluczowych zadaniach, jakie samorząd chce zrealizować w przyszłym roku.

Na inwestycje miasto zamierza przeznaczyć ponad 300 milionów złotych. Jak podkreślał Andrzej Chłopek, radny Koalicji Obywatelskiej, zaplanowanych projektów jest dużo i obejmują one różne obszary funkcjonowania miasta:

Z kolei Wiesław Kuchta, radny Zielonej Razem, zwracał uwagę, że część z tych działań to kontynuacja zadań rozpoczętych jeszcze za rządów byłego prezydenta Zielonej Góry, Janusza Kubickiego:

Rafał Kasza, radny niezrzeszony, zaznaczał, że w projekcie budżetu znalazło się kilka przedsięwzięć szczególnie ważnych dla mieszkańców:

Grzegorz Maćkowiak, radny Prawa i Sprawiedliwości, podkreślał z kolei, że miasto potrzebuje nowej strefy inwestycyjnej:

Dodajmy, że po stronie wydatków projekt budżetu zakłada ponad miliard 700 milionów złotych, natomiast po stronie dochodów – ponad miliard 500 milionów złotych. Oznacza to deficyt na poziomie około 192 milionów złotych. Miasto planuje również zaciągnięcie pożyczki w wysokości 125 milionów złotych, co sprawi, że zadłużenie Zielonej Góry pod koniec 2026 roku wyniesie około 880 milionów złotych.

Wtorkowa sesja Rady Miasta Zielona Góra rozpocznie się o godzinie 9.00. Zapraszamy na relacje z obrad na 97,1 FM.