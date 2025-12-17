Rusza nabór zgłoszeń do przyszłorocznej edycji Lubuskich Wawrzynów. Statuetki będą rozdane w czterech kategoriach: proza, poezja, dziennikarstwo i nauka. Dodatkowo zostanie przyznana także nagroda od publiczności. Listy zostaną zamknięte 26 stycznia.

Gala Lubuskich Wawrzynów odbędzie się 26 lutego. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie >>www.wawrzyny.norwid.net.pl<<.