Kilkaset świątecznych paczek trafi do najbardziej potrzebujących zielonogórzan. Jak co roku przygotowuje je Eleonora Szymkowiak, szefowa Stowarzyszenia „Ludzie Dla Ludzi – Mecenat Złotego Serca”. W skład paczek wchodzą m.in. produkty spożywcze, ciepła odzież i dekoracje domowe.

Przygotowane prezenty zostaną dostarczone m.in. do hospicjów i Domów Pomocy Społecznej. Jak mówi Eleonora Szymkowiak, dzięki nim osoby niezamożne będą mogły w spokoju spędzić święta:

– Moim celem jest podarowanie choć odrobiny radości – dodaje Eleonora Szymkowiak:

Paczki trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i okolic:

Dodajmy, że Eleonora Szymkowiak przygotowuje świąteczne paczki dla ubogich mieszkańców od kilkunastu lat.