Zielona Góra również przygotowuje się na przejście fali spiętrzonej wody, która może dotrzeć do naszego regionu w ciągu 2 dni. To na skutek wezbrań i powodzi do jakich dochodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Prezydent Zielonej Góry zapewnia, że w jest w ciągłym kontakcie z Wojewodą Lubuskim i departamentem zarządzania kryzysowego. Jednym z najważniejszych zadań dla władz miasta ma być obecnie zabezpieczenie źródła wody dla miasta na rzece Obrzyca.

Dodajmy, że Zielona Góra od 2015 roku ma dostęp do Odry. Najbliżej wody położone są domy w sołectwie Stożne – zaledwie 2 km od głównego koryta rzeki.