W Zielonej Górze pojawią się pojemniki na odpady tekstylne. Zostaną rozlokowane na terenie całego miasta w przyszłym tygodniu. Kontenery rozmieści Zakład Gospodarki Komunalnej, staną obok pojemników na elektroodpady.

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2025 roku zniszczone ubrania, buty, a także inne tekstylia nie mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Powinny one trafiać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 73. Mieszkańcy będą mogli je również wrzucać do pojemników przygotowanych przez ZGK.

Jak tłumaczy prezes spółki Mirosław Gruszecki, rozstawianie kontenerów na tekstylia rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 13 stycznia:

Pojemniki trafią również do 17 sołectw Zielonej Góry. – Czekamy na informacje od sołtysów, w których miejscach należy je postawić – dodaje Joanna Pieniężna z Departamentu Strategii i Zarządzania Miasta:

Jak dodaje Mirosław Gruszecki, kontenery na odpady tekstylne to tymczasowe rozwiązanie. Spółka ogłosi przetarg na dostawę 80 metalowych pojemników:

Na stronie internetowej www.zgk.net.pl dostępna jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są miejsca, w których będą rozlokowane pojemniki na tekstylia.

Warto dodać, że zielonogórzanie produkują rocznie około 130 ton odpadów tekstylnych.