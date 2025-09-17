Miasto pracuje nad finalną koncepcją wykorzystania kamienicy po szkole muzycznej przy alei Niepodległości 21.
Przypomnijmy, w konsultacjach społecznych, które odbyły się w lipcu, mieszkańcy pozytywnie ocenili pomysł, aby stworzyć tam kolejną przestrzeń kulturalną.
– Obiekt ma zostać objęty Gminnym Programem Rewitalizacji, co pozwoli sięgnąć po fundusze europejskie na jego remont – mówi Jarosław Falkowski, zastępca prezydenta Zielonej Góry:
Jak zaznacza Flakowski, jednym z pomysłów jest rozszerzenie działalności Biura Wystaw Artystycznych właśnie o tę przestrzeń, ale decyzja jeszcze nie zapadła:
Decyzja dotycząca zagospodarowania kamienicy przy Niepodległości 21 ma zapaść do końca roku.