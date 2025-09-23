Aktorzy Lubuskiego Teatru wyruszają w trasę po województwie. W ramach projektu „Teatr Polska” wystąpią w jedenastu domach kultury, m.in. w Międzyrzeczu, Dobiegniewie i Nowej Soli. Sztuka, którą będą przedstawiać, nosi tytuł „O tym można rozmawiać tylko z królikami”.

„Teatr Polska” to inicjatywa, której celem jest zwiększenie dostępu do sztuki dla osób, które wcześniej nie miały takiej możliwości, o czym mówi Mariusz Woźniak, wicedyrektor Lubuskiego Teatru:

Aktorzy będą wystawiali sztukę od września do listopada – dodaje Mariusz Woźniak:

Jak mówi Robert Kuraś, jeden z aktorów, sztuka jest bardzo refleksyjna, opowiada o problemach młodości:

Spektakl za każdym razem będzie połączony z dyskusją i warsztatami – mówi Joanna Marcinkowska, konsultant programowy w Lubuskim Teatrze:

Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie Lubuskiego Teatru.