Zielonogórscy kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. Dzisiaj rozpoczął się remont ul. Zacisze, który zakłada m.in. budowę trzeciego pasa i nowych chodników. Drogi są modernizowane także w innych rejonach Zielonej Góry, m.in. w Raculi, Łężycy i Zawadzie.
Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent miasta, prace na ul. Zacisze potrwają do stycznia 2026 roku:
W ramach „ofensywy drogowej” utwardzimy wiele dróg osiedlowych, m.in. na Jędrzychowie – dodaje Marcin Pabierowski:
Remontami zostanie objętych kilkaset kilometrów zielonogórskich dróg:
Na modernizację dróg magistrat przeznaczy około 30 milionów złotych.
