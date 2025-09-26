Kolejne zielonogórskie szkoły szykują się do termomodernizacji. W placówkach wykonywane są audyty energetyczne.

– Prace obejmą cztery jednostki, a miasto wykorzysta na zadanie środki z Banku Gospodarstwa Krajowego – zapowiada Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Przypomnijmy, podczas wakacyjnej przerwy w siedmiu zielonogórskich szkołach prowadzone były roboty termomodernizacyjne. To m.in. Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Wyszyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Chopina, a także Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Botanicznej. Prace trwają jeszcze w Zespole Szkół Sportowych. Do 15 października uczniowie mają wrócić do klas.