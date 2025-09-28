Sajgonki, chaczapuri, sushi czy lody tajskie – te i inne potrawy możecie skosztować w hali CRS w Zielonej Górze. Na miejscu odbywa się Festiwal Azjatycki, podczas którego swoje wyroby prezentują kucharze z różnych części Azji.

Przy stołach nie brakuje produktów m.in. z Gruzji i Japonii. Równolegle w sali odbywa się również Festiwal Słodyczy oraz Trunków Rzemieślniczych.

Uczestnicy wydarzenia podkreślają, że jest to okazja do skosztowania dań, których na co dzień nie przyrządza się w domach:

– Zainteresowanie festiwalem nas zaskoczyło. Zielonogórzanie są ciekawi, jak smakują dania azjatyckie – przyznaje Filip Zawadzki, sprzedawca chińskich pierogów na parze:

Natalia Marczak, sprzedawca soi, zaznacza, że mieszkańcy chcą poznawać i testować nowe produkty:

Festiwal można odwiedzać do godziny 18.00. Wstęp wolny.