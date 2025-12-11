Monitoring i nowe przestrzenie do zagospodarowania – to inwestycje w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. Jak mówił dzisiaj w Radiu Zielona Góra dyrektor instytucji Tadeusz Woźniak, kilkadziesiąt kamer będzie miało znaczący wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w skansenie:

Poza tym, przy zabytkowym dworze w Ochli, muzealnicy stworzą przestrzeń ekologiczną. Stanie się tak, dzięki kupnie dodatkowego terenu:

Muzeum Etnograficzne pracuje też nad nową stroną internetową. Tadeusz Woźniak był gościem Rozmowy o 9.00.