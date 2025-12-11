Zielonogórska Inspekcja Pracy przypomina o nowych przepisach. W 2026 roku wejdą w życie zmiany obejmujące m.in. prawo pracy, czy stawkę minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to np. zmianę w naliczaniu stażu pracy, do którego będzie wliczony nie tylko etat, ale także działalność gospodarcza, czy umowy zlecenia. Do stażu pracy nie wliczymy natomiast umów o dzieło. Mówi Łukasz Szpilski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze:

Zmiany w przepisach mogą oznaczać więcej dni urlopu i wyższe świadczenia dla części zatrudnionych. Nowe regulacje będą miały spore znaczenie np. w sytuacji, w której przed zatrudnieniem na etat pracownik świadczył usługi dla tego samego pracodawcy w ramach innych umów. Doliczenie tego okresu do stażu pracy będzie miało wpływ na wysokość odpraw, okres wypowiedzenia i dodatki stażowe oraz np. nagrodę jubileuszową. Wymagane jednak będzie udokumentowanie okresów wykonywania umów:

Wejście w życie nowych przepisów zależy od sektora: od 1 stycznia 2026 roku dla sektora publicznego, natomiast od 1 maja 2026 roku dla sektora prywatnego.

Z kolei od 1 stycznia 2026 minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4806 zł brutto (z 4666 zł brutto w 2025 roku). Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie natomiast 31,40 zł brutto (wzrost o 0,90 zł brutto w porównaniu do 2025 roku).