Zielona Góra pozyskała 12 milionów złotych dofinansowania na wyposażenie Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Pieniądze pochodzą z unijnego programu FENIKS.

Przypomnijmy, szpital ma być wybudowany w Zielonej Górze na terenie dawnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wyspiańskiego i zastąpi dotychczasową placówkę, która funkcjonuje w Zaborze.

– To dla nas priorytetowa inwestycja – przyznaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego, zapewnia, że prowadzone są już odpowiednie procedury, a teren wokół szpitala nie utraci przyrodniczych zalet:

– Budowa nowej placówki, to dla nas ogromny rozwój i szansa na skuteczne leczenie – przekonuje Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze:

– Nasi pacjenci wymagają bardzo kompleksowej opieki. Nowa placówka jest dla nas zbawienna – wyjaśnia dr n. med. Przemysław Zakowicz, Lekarz Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Lubuski Konsultant Wojewódzki:

Szpital psychiatryczny ma rozpocząć swoje funkcjonowanie najpóźniej w 2028 roku.