Za nami X edycja konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”. Akcja ma na celu promowanie i nagradzanie lokalnych podmiotów, które w szczególny sposób angażują się w życie mieszkańców.

W tym roku nagrody były przyznawane w pięciu kategoriach: Lider Przedsiębiorczości Społecznej, Lider Reintegracji, Lider Inicjatyw Lokalnych, Lider Dekady oraz Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej.

– Naszą misją jest wspieranie innych osób – przyznaje Przemysław Szewieliński, prezes Hospicjum Św. Wincentego a’Paulo w Słubicach, laureat jednej z nagród:

Nagrodę otrzymała Fundacja „Rondo” z Zielonej Góry, zajmująca się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności. O szczegółach działalności opowiada Natalia Faltyn z fundacji:

Laureatem jednej z nagród były Warsztaty Terapii Zajęciowej „Fuzja” z Zielonej Góry. Zajmujemy się wspieraniem osób niepełnosprawnych – mówi Grzegorz Czarkowski, trener pracy:

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Laureatów tegorocznej edycji „Lubuskiego Włącznika” poznaliśmy w trakcie uroczystej gali zorganizowanej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.