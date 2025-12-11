Wspólne kolędowanie, modlitwa i tradycyjna wieczerza – tak wyglądać będzie tegoroczne spotkanie wigilijne organizowane przez Caritas diecezjalną w Zielonej Górze.

Już w najbliższy wtorek, 16 grudnia, zaproszeni zostaną najbardziej potrzebujący mieszkańcy miasta: osoby samotne, ubogie oraz w kryzysie bezdomności. Wigilia odbędzie się tradycyjnie w świetlicy przy parafii Ducha Świętego, przy ulicy Bułgarskiej. Początek o godzinie 17.00:

Mówiła Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa Caritas diecezjalnej w Zielonej Górze.

Caritas podkreśla, że wydarzenie ma nie tylko wymiar duchowy, ale także integracyjny — to szansa, by osoby przeżywające trudności mogły poczuć atmosferę świąt i spędzić ten czas w gronie życzliwych ludzi.

Przypomnijmy, spotkanie odbędzie się we wtorek, 16 grudnia. Początek o godzinie 17.00.