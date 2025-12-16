Światło betlejemskie dotarło do Zielonej Góry. Harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazały je radnym podczas sesji rady miasta.

Idea ma na celu promowanie dobra, miłości i pokoju.

O szczegółach akcji opowiada Zuzanna Jagodzińska, rzeczniczka prasowa Hufca ZHP Zielona Góra:

– Naszym spotkaniom towarzyszy wyjątkowa atmosfera – przyznaje przewodniczka Barbara Łuczek, drużynowa 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Wilki”:

Chorągwiane przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbędzie się w środę o godz. 18:00 w kościele p.w. Św. Urbana.

CZYTAJ TEŻ;