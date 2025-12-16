Wspólna wigilia zielonogórskich radnych. Podczas wtorkowej sesji rady miasta, zielonogórscy politycy wzięli udział w uroczystym spotkaniu.

Wydarzenie było okazją do wspólnego śpiewania świątecznych pieśni oraz symbolicznego podzielenia się opłatkiem. Radni złożyli również życzenia dla mieszkańców.

Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, podkreślał, że świąteczny czas powinien być spędzony wspólnie z najbliższymi:

Robert Kornalewicz, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, życzył zielonogórzanom przede wszystkim zdrowia:

Na oryginalne życzenia zdecydował się przewodniczący klubu Zielona Razem, Robert Górski:

Rafał Kasza, radny niezrzeszony, życzył zielonogórzanom dużo cierpliwości:

W imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości, życzenia złożył przewodniczący klubu Grzegorz Maćkowiak:

Wigilia radnych i pracowników urzędu miasta odbyła się w zielonogórskim ratuszu.