Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przygotowała wieczerzę dla osób zmagających się z samotnością i kryzysem bezdomności. Wydarzenie odbyło się w parafii pw. Ducha Świętego przy ul. Bułgarskiej. Wzięło w nim udział około 120 zielonogórzan.
Mieszkańcy mieli okazję do udziału we mszy świętej odprawionej przez bp. Tadeusza Lityńskiego, a następnie udali się do salki kościelnej, gdzie odbyła się uroczysta kolacja i symboliczne dzielenie się opłatkiem.
– To dla nas wyjątkowe wydarzenie – podkreśla pan Jacek, uczestnik spotkania:
– Wigilia dla każdego z nas jest dużym przeżyciem – przyznaje ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor diecezjalnego oddziału Caritas:
Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa diecezjalnej Caritas, podkreśla, że spotkaniu towarzyszyła rodzinna atmosfera:
Każda osoba została także obdarowana upominkami przygotowanymi przez Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Spotkanie wigilijne dla osób w kryzysie bezdomności zorganizowano również w Gorzowie Wielkopolskim.
