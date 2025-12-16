Zielonogórscy radni zaakceptowali zmiany dotyczące opłat za usunięcie i przechowywanie samochodu odholowanego na parking miejski. Od przyszłego roku, naliczane opłaty wzrosną o kilkanaście złotych.

Kwota będzie uzależniona od rodzaju usuniętego pojazdu. Przykładowo, koszt odholowania samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zmieni się ze 140 na 150 złotych.

O konieczności zmian opowiada Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry:

Szczegółowe informacje dotyczące opłat za usunięcie i przechowywanie samochodu odholowanego na parking miejski znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.