Zielonogórscy radni zaakceptowali zmiany dotyczące opłat za usunięcie i przechowywanie samochodu odholowanego na parking miejski. Od przyszłego roku, naliczane opłaty wzrosną o kilkanaście złotych.
Kwota będzie uzależniona od rodzaju usuniętego pojazdu. Przykładowo, koszt odholowania samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zmieni się ze 140 na 150 złotych.
O konieczności zmian opowiada Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry:
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za usunięcie i przechowywanie samochodu odholowanego na parking miejski znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.
