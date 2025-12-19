Zawsze sprawdzaj, komu wysyłasz kody do płatności mobilnych – przestrzega zielonogórska policja. Służby w okresie przedświątecznym notują wzmożoną aktywność oszustów, którzy podszywają się np. pod najbliższych członków rodziny, prosząc o przesłanie pieniędzy.

Mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji:

Aby uniknąć straty pieniędzy, mieszkańcy, którzy otrzymają taką prośbę koniecznie powinni zweryfikować dzwoniącego – dodaje Małgorzata Stanisławska:

Policja przestrzega też, że oszuści wysyłają świąteczne e-kartki z życzeniami. Mogą one zawierać wirusy lub złośliwe oprogramowanie, które może zainfekować komputer.