Zielonogórscy kryminalni w miniony weekend zatrzymali 40-letniego zielonogórzanina, który jest podejrzany o dokonanie wielu kradzieży i włamań. Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do kilku czynów. Na wniosek prokuratora sąd aresztował go na 3 miesiące.

Policjanci dostawali zgłoszenia o kradzieżach i kradzieżach z włamaniami do garaży, samochodów i punktu usługowego, skąd kradzione były elektronarzędzia, kamery samochodowe i sprzęt elektroniczny. Okazało się, że to dobrze znany policji 40-letni mieszkaniec Zielonej Góry, który w sierpniu ubiegłego roku opuścił zakład karny, gdzie odbywał wyrok za kradzieże z włamaniami. Mundurowi ustalili, że mężczyzna przebywa w mieszkaniu na jednym z osiedli. Nie reagował jednak na wezwanie policjantów do otwarcia drzwi i usiłował uciec wyskakując przez okno z 1 piętra. Policjanci zatrzymali 40-latka przed blokiem.

Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, jednak podejrzanemu działającemu w warunkach recydywy sąd może wydłużyć karę do 15 lat.