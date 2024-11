15 kilometrów do przejechania i start o 11:11 – w Zielonej Górze odbędzie się 11. edycja rajdu „Rowerowa Niepodległa”.

Jak co roku chętni mieszkańcy zbiorą się 11. listopada na placu bohaterów i ruszą w stronę Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Wszystko po to, aby barwnie i aktywnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Do uczestnictwa w imprezie zachęca – Robert Górski ze stowarzyszenia „Rowerem Do przodu”:

W muzeum, do którego 11 listopada będzie wstęp wolny, odbędą się rekonstrukcje historyczne, a na przybyłych czekać będzie również wojskowa grochówka.