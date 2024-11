Na tę informację zielonogórscy kierowcy czekali od dawna. Wschodnia nitka wiaduktu na ul. Zjednoczenia będzie przejezdna już od najbliższej niedzieli, 1 grudnia. Ruch zostanie puszczony późnym wieczorem.

Jak tłumaczy Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry, nowa droga będzie przejezdna w obu kierunkach. W poniedziałek rano wiaduktem pojadą także autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji. Rozkład jazdy został już opracowany:

Jak dodaje wiceprezydent, po uruchomieniu nowej nitki, dla kierowców nie będzie dostępna już zachodnia część wiaduktu:

Jak podało miasto – obiekt stoi na 17 podporach. Szerokość jezdni na moście i dojazdach to 6,5 metra, czyli dwa pasy ruchu po 3,25 metra. Długość wiaduktu to nieco ponad 338 metrów. Nawierzchnię jezdni na obiekcie mostowym wykonano jako dwuwarstwową o łącznej grubości 8 cm. Do wykonania obiektu zużyto ponad 600 ton stali zbrojeniowej oraz wylano około 3 tysięcy 700 metrów sześciennych betonu.