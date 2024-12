Wierni kościoła katolickiego zainaugurowali rok jubileuszowy w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. Uroczystości w Zielonej Górze rozpoczęły się w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie odprawiono mszę świętą, następnie uczestnicy wzięli udział w procesji do parafii konkatedralnej.

– Rok jubileuszowy ma wiele symboli – wyjaśnia bp Tadeusz Lityński:

Zdaniem ks. Roberta Patro, proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, rok jubileuszowy jest m.in. okazją do podejmowania zmian w swoim życiu:

Od nowego roku wierni będą mogli uczestniczyć w jubileuszowych mszach świętych, które odbędą się w konkatedrze pw. Świętej Jadwigi Śląskiej. To dla nas szczególny czas – zaznacza ks. Piotr Bortnik, proboszcz parafii:

Kościół katolicki świętuje rok jubileuszowy co 50 lat. Celebracja ma na celu umocnienie wiary w Boga.

W niedzielę (29 grudnia) biskupi odprawią msze św. inaugurujące obchody Roku Jubileuszowego 2025. To czas nawrócenia, nawiązania bliższej relacji z Panem Bogiem, otwarcia się na drugiego człowieka i pogłębienia życia duchowego – powiedział PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

Rok Jubileuszowy 2025 rozpoczęło 24 grudnia otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej przez papieża Franciszka, który przeszedł przez nie jako pierwszy pielgrzym.

Biskupi na całym świecie rozpoczną obchody Jubileuszu w swoich katedrach w niedzielę, 29 grudnia.

Obchody Roku Jubileuszowego 2025 w archidiecezji warszawskiej zainauguruje uroczysta msza św., którą o godz. 11 odprawi w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela abp Adrian Galbas.

W archidiecezji krakowskiej mszy św. inaugurującej obchody Roku Jubileuszowego przewodniczyć będzie w katedrze na Wawelu o godz. 11.30 metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Prymas Polski Wojciech Polak zainauguruje Rok Jubileuszowy w archidiecezji gnieźnieńskiej mszą św., którą odprawi w archikatedrze o godz. 15.

Rzecznik Episkopatu przekazał PAP, że Rok Jubileuszowy, zwany również Rokiem Świętym, jest to czas „obfitujący w łaski dla wiernych”.

– Jest okazją do nawrócenia, nawiązania bliższej relacji z Panem Bogiem i otwarcia się na drugiego człowieka, poukładania relacji i pogłębienia życia duchowego

– wyjaśnił.

Przypomniał, że idea Roku Jubileuszowego wywodzi się z Biblii, gdzie czytamy, że w roku 50. ma być obchodzony jubileusz. Dodał, że słowa o roku łaski odnajdujemy także w Ewangelii św. Łukasza, kiedy Pan Jezus odnosi do siebie słowa z Księgi Izajasza:

– Duch Pański spoczywa na mnie; ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.

Ks. Gęsiak zaznaczył, że w Roku Jubileuszowym przewidzianych jest wiele możliwości uzyskania odpustu, co określiła dokładnie Stolica Apostolska.

– Jak podaje dekret Penitencjarii Apostolskiej, odpust uzyskają wierni, którzy odbędą pielgrzymkę w kierunku dowolnego świętego miejsca jubileuszowego: w Rzymie do co najmniej jednej z czterech Papieskich Bazylik Większych: św. Piotra na Watykanie, Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, Matki Bożej Większej, św. Pawła za Murami; w Ziemi Świętej do co najmniej jednej z trzech bazylik: Grobu Świętego w Jerozolimie, Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie

– wyjaśnił.

Zaznaczył, że także w Polsce biskupi wyznaczyli w swoich diecezjach kościoły jubileuszowe, jako miejsca przeżywania Jubileuszu i uzyskania odpustów, oraz drogi jubileuszowe, które będą drogami pielgrzymek parafialnych oraz tych w ramach dekanatów.

Ks. Gęsiak dodał, że odpust będzie można uzyskać również pełniąc dzieła miłosierdzia i pokuty lub poprzez uczestniczenie w misjach ludowych, rekolekcjach lub spotkaniach formacyjnych poświęconych tekstom Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Rzecznik Episkopatu wyjaśnił, że w haśle Roku Jubileuszowego – „Pielgrzymi nadziei” – chodzi o to, aby „na nowo przyjąć i głosić z całą mocą przesłanie o chrześcijańskiej nadziei, która nigdy nie zawodzi, bo tą nadzieją jest Jezus Chrystus”.

– Ten, który przyszedł na świat w ludzkim ciele, by przeżywać z nami trudy ludzkiego życia, który z miłości do nas umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy mogli z Nim żyć na wieki – to jest nadzieja chrześcijańska

– zaznaczył.

Duchowny przypomniał, że w bulli ustanawiającej Rok Jubileuszowy „Spes non confundit” papież zwrócił się również do rządów, aby w tym czasie podjęły inicjatywy przywracające nadzieję: „formy amnestii lub umorzenia wyroków, które mają pomóc ludziom odzyskać wiarę w siebie i w społeczeństwo; procesy reintegracji osadzonych ze wspólnotą, którym odpowiadałyby konkretne zobowiązania więźniów do przestrzegania prawa”.

Poinformował, że z okazji Roku Jubileuszowego wszyscy wierni zostali zaproszeni do uczestnictwa w wydarzeniach jubileuszowych w Rzymie, takich jak przejście przez Drzwi Święte wszystkich czterech Bazylik papieskich oraz spotkanie z papieżem Franciszkiem na audiencji. Przypomniał, że inicjatywom o charakterze modlitewnym – takim jak msze św. i nabożeństwa pokutne – towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, koncerty i wystawy. Szczegółowy program wydarzeń podany jest na stronie Jubileuszu: iubilaeum2025.va.

– Rok Jubileuszowy jest to zatem czas zwrócenia się ku Bogu i refleksji, co ja mogę zrobić, by w takim świecie być jeszcze bardziej świadkiem nadziei dla moich bliskich, znajomych, sąsiadów, ludzi z otoczenia, w którym żyję i pracuję

– powiedział ks. Gęsiak.

Jubileusz Zwyczajny zakończy się zamknięciem Drzwi Świętych Papieskiej Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, 6 stycznia 2026 roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Pierwszy Rok Jubileuszowy ogłosił w 1300 r. papież Bonifacy VII. Okres jego obchodzenia zmieniał się na przestrzeni lat. Na początku Rok Jubileuszowy miał być obchodzony co 100 lat. W 1343 r. papież Klemens VI skrócił go do 50 lat, a w 1470 r. papież Paweł II – do 25 lat.