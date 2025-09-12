Zielona Góra przedłużyła porozumienie z niemieckim miastem Cottbus. Wszystko to podczas tradycyjnego winobraniowego spotkania, na którym wzięli udział przedstawiciele kilku miast partnerskich.
Umowa o współpracy dotyczy m.in. realizacji wspólnych projektów sportowych czy modernizacji pałacu w Zatoniu.
– Od wielu lat wspólnie wykonujemy wyjątkowe projekty – mówi Doreen Mohaupt, zastępca nadburmistrza Cottbus:
O szczegółach współpracy opowiada Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry informuje, że współpraca z Cottbus została przedłużona o kolejny rok, po to, aby realizować kolejne zadania:
Na spotkaniu obecni byli delegaci z Kraljeva. O współpracy z Serbskim miastem opowiada Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”:
Przypomnijmy – w tym roku Zielona Góra świętuje 50-lecie współpracy z miastem Cottbus.