Zielona Góra przedłużyła porozumienie z niemieckim miastem Cottbus. Wszystko to podczas tradycyjnego winobraniowego spotkania, na którym wzięli udział przedstawiciele kilku miast partnerskich.

Umowa o współpracy dotyczy m.in. realizacji wspólnych projektów sportowych czy modernizacji pałacu w Zatoniu.

– Od wielu lat wspólnie wykonujemy wyjątkowe projekty – mówi Doreen Mohaupt, zastępca nadburmistrza Cottbus:

O szczegółach współpracy opowiada Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry informuje, że współpraca z Cottbus została przedłużona o kolejny rok, po to, aby realizować kolejne zadania:

Na spotkaniu obecni byli delegaci z Kraljeva. O współpracy z Serbskim miastem opowiada Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”:

Przypomnijmy – w tym roku Zielona Góra świętuje 50-lecie współpracy z miastem Cottbus.