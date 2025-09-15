Ponad 3 miliony 250 tysięcy złotych zostało w puli Powiatowego Urzędu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych. Wśród realizowanych form są m.in. staże, dotacje na założenie własnej firmy, czy prace interwencyjne. Środków do końca roku wystarczy – zapewnia wicedyrektor jednostki Nina Kowalonek:

Blisko milion złotych przeznaczono w tym roku na jednorazowe dotacje na założenie działalności gospodarczej. 17 września w Powiatowym Urzędzie Pracy odbędzie się szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, które ma pomóc osobom składającym wnioski:

Kolejny nabór wniosków na założenie własnej firmy będzie realizowany od 15 do 19 września. Natomiast do końca miesiąca potrwa przyjmowanie wniosków od pracodawców w ramach refundacji wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.