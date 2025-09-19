Kontynuację zadań prowadzonych dotychczas w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze zapowiada Arkadiusz Kapała, nowo powołany dyrektor placówki.

Na stanowisko dyrektora, Arkadiusz Kapała został powołany 15 września tego roku. Od 5 lat pracował w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, jako z-ca dyrektora. Jak podkreśla, jego całe zawodowe życie związane jest z zielonogórskim nadleśnictwem.

Dyrektor zapowiada, że na początku nastąpią zmiany ewolucyjne, czyli organizacja biura i dostosowanie go do dzisiejszych wymogów.

Arkadiusz Kapała powiedział też o współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z samorządem Zielonej Góry. Od wielu lat przebiega ona bardzo dobrze, podkreślił.

Arkadiusz Kapała był gościem Rozmowy o 9.00.