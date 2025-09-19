Zielona Góra ma plan ewakuacji na wypadek wojny. Opracowanie zostało przekazane służbom wojewody. Termin na stworzenie tego schematu mija dzisiaj.

– Jesteśmy gotowi – mówił w Radiu Zielona Góra prezydent miasta Marcin Pabierowski:

Prezydent Zielonej Góry wskazał też na prace toczące się przy ul. Różanej. Do końca roku ma tam powstać magazyn bezpieczeństwa, który w przyszłości będzie również miejscem zarządzania kryzysowego:

Miasto zinwentaryzowało też przestrzenie na miejsca schronienia dla 120 tysięcy osób. W tej chwili trwają ekspertyzy budowlane. Do końca roku do domów zielonogórzan ma trafić poradnik bezpieczeństwa. Teraz można go pobrać w wersji elektronicznej z rządowych stron internetowych. To zbiór niezbędnych informacji i schematów postępowania na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.