To już pewne! W Zielonej Górze powstanie szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Nowa placówka zostanie wybudowana przy ul. Wyspiańskiego.

Dziś w rektoracie podpisano porozumienie, które zezwala na rozpoczęcie inwestycji oraz zapewnia ochronę okolicznemu parkowi. Na miejscu mają zostać wykonane prace, które ulepszą walory rekreacyjne tego obszaru.

Dotychczas szpital znajdował się w Zaborze, jednak budynek pochodzący z XVII wieku nie był przystosowany do leczenia osób chorych, o czym informuje Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze:

– Potrzebujemy tego szpitala, ale zależało nam również na tym, by sprostać oczekiwaniu mieszkańców, którym zależy na przyrodzie – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Zadowolenia z realizowanej inwestycji nie ukrywa Waldemar Sługocki, poseł RP:

Placówka powstanie na działkach, należących do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zdaniem prof. Wojciecha Strzyżewskiego, rektora UZ, studenci oraz absolwenci uczelni, będą mogli podjąć pracę w szpitalu:

Szpital psychiatryczny w Zielonej Górze ma być otwarty w 2028 roku.