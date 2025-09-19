Zbiór owoców na winnicy, tłoczenie soku z winogron, a także warsztaty dla dzieci i dorosłych – te i inne atrakcje czekają na mieszkańców już w najbliższą niedzielę w Muzeum Etnograficznym w Ochli.

Skansen organizuje wydarzenie ,,U progu jesieni”. W planie są także występy zespołów folklorystycznych oraz kiermasz rękodzieła. Mówi Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli:

Impreza rozpocznie się o godzinie 11.00 i potrwa do 16.00. Dla mieszkańców udostępniona zostanie darmowa linia autobusowa nr 97, którą będzie obsługiwał zabytkowy Ikarus.