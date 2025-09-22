Zielonogórscy informatycy we współpracy z Fundacją Oczywiste, tworzą aplikację telefoniczną, przystosowaną dla osób niewidomych. Projekt ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, podczas korzystania z transportu publicznego.

Zadaniem aplikacji będzie m.in. nawigowanie do najbliższego przystanku autobusowego, a także informowanie kierowcy o tym, że do pojazdu chce wsiąść osoba niepełnosprawna.

– Program składa się z trzech części – informuje Dawid Frontczak, współtwórca aplikacji „Wsiadam”:

Dawid Frontczak zapewnia, że aplikacja będzie bezpłatna i łatwa w obsłudze:

– Wkrótce rozpoczniemy testy. Jestem bardzo zadowolony, że młodzi ludzie chcą nas bezinteresownie wspierać – mówi Dariusz Wojciechowski, prezes Fundacji Oczywiste:

Dariusz Wojciechowski przyznaje, że tego typu programy są bardzo potrzebne:

Aplikacja „Wsiadam” ma być dostępna dla mieszkańców na początku przyszłego roku.