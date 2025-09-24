Fundacja Kultura Powszechna – to nowa inicjatywa na mapie Zielonej Góry. O przedsięwzięciu mówił dziś w Radiu Zielona Góra jego pomysłodawca, Wojciech Romańczyk, na co dzień związany z Lubuskim Teatrem.

Jak podkreślał nasz gość, misją fundacji jest docieranie tam, gdzie dostęp do edukacji artystycznej jest ograniczony lub nie istnieje:

Fundacja ściśle współpracuje z Zielonogórskim Studiem Aktorskim, które również powstało z inicjatywy Wojciecha Romańczyka:

Wojciech Romańczyk był dzisiejszym gościem „Rozmowy o 9.00” w Radiu Zielona Góra.