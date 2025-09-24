Zielonogórzanie mogą podzielić się swoim doświadczeniem i pomagać osobom w trudniejszej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie Twoja Rodzina oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczynają nabór do programu „Rodzina wspierająca”. Uczestnicy projektu będą mogli spotykać się oraz konsultować różne życiowe sytuacje.

– Wymiana doświadczeń może pozytywnie wpłynąć m.in. na rozwój dziecka – mówi Tomasz Lehman, przewodniczący

Stowarzyszenia Twoja Rodzina:

– Kandydaci mogą zgłaszać się do 17 listopada. Następnie zorganizujemy spotkanie zapoznawcze – informuje Tomasz Lehman:

Przed rozpoczęciem współpracy, każda z rodzin będzie odpowiednio zweryfikowana – zapewnia Joanna Chabza, wicedyrektor MOPS w Zielonej Górze:

– Znamy kilkaset rodzin, które mogą potrzebować pomocy – przyznaje Joanna Chabza:

Paula Kemp, kierownik Działu Wsparcia Rodziny w MOPS, podkreśla, że rodziny mogą wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi wychowania dzieci czy prowadzenia domu, a także wspólnie realizować swoje zainteresowania:

Wsparcie ma charakter wolontariatu. Uczestnicy programu w każdej chwili będą mogli zrezygnować ze swojej funkcji.