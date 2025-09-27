Zielonogórska Rada Kultury została oficjalnie powołana.

Zespół składa się z 12 osób – a jego pierwszym zadaniem będzie przygotowanie dla Zielonej Góry strategii rozwoju kultury na najbliższe kilka lat.

O potrzebie opracowania takiego dokumentu mówił dziś w audycji „Sobota po 9.00” Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta miasta:

Jak dodawał Jacek Frątczak, radny Koalicji Obywatelskiej, a także przewodniczący ratuszowej komisji ds. kultury i sportu, strategia rozwoju zielonogórskiej kultury ma być gotowa do końca tego roku:

W ocenie Roberta Górskiego, przewodniczącego klubu radnych Zielona Razem, potrzebne są konkretne działania, a nie tworzenie kolejnych strategii:

Inauguracja Zielonogórskiej Rady Kultury miała miejsce w piątek, 26 września. W jej skład wchodzą m.in. osoby zaangażowane w edukację muzyczną, plastyczną i teatralną zielonogórzan, a także promujące tradycje winiarskie miasta.

Kadencja rady potrwa do 2029 roku.