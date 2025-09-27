Jak już informowaliśmy w Radiu Zielona Góra, Piotr Protasiewicz postanowił zakończyć współpracę ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra.

Przypomnijmy, Protasiewicz posiadał umowę z klubem obowiązującą do końca sezonu 2026. Sezon 2025 zielonogórscy żuzlowcy zakończyli jednak dopiero na 5. miejscu, co zostało uznane za rozczarowujące w oczach władz klubu, choć kilka razy prezes deklarował, że — zgodnie z podpisanym kontraktem — Protasiewicz nadal pozostaje w strukturach.

Sam zainteresowany w mediach społecznościowych ogłosił:

„Moi Drodzy, chciałbym poininformować, że z końcem września moja przygoda w Stelmet Falubaz Zielona Góra dobiega końca. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które były ze mną podczas tej drogi … Falubaz to jest Klub, któremu zawsze będę kibicował … Przez 3 lata pracy udało się wspólnie zbudować silną Drużynę i stabilny pion sportowy. … Do zobaczenia!”

Dziś o komentarz poprosiliśmy gości pierwszej powakacyjnej audycji „Sobota po 9.00”. Jacek Frątczak, radny Koalicji Obywatelskiej, a także przewodniczący ratuszowej komisji ds. kultury i sportu, podkreślał, że miasto, ani radni nie mają wpływu na to, co się dzieje w klubie:

W ocenie Roberta Górskiego, przewodniczącego klubu radnych Zielona Razem, władze miasta powinny zrobić wszystko, aby Piotr Protasiewicz pozostał nadal w Falubazie:

– Decyzja Piotra Protasiewicza była dla nas dużym zaskoczeniem – dodawał z kolei Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta Zielonej Góry. Przypomniał również, że miasto chce jak najszybciej zbyć swój pakiet akcji Falubazu:

Media spekulują, iż jednym z kandydatów na następcę Protasiewicza może być Rafał Dobrucki. Zapis całej audycji na ww.rzg.pl.