W cieniu dawnych pruskich murów, pośród lubuskich winnic, a może w blasku futurystycznych neonów – Zielona Góra ponownie staje się miastem niezwykłych opowieści. Rusza XVI edycja konkursu literackiego Fantazje Zielonogórskie, którego tegoroczny temat brzmi: „Nowy wspaniały świat”.

Jak podkreślają organizatorzy z ZKF Ad Astra, uczestnicy mogą puścić wodze wyobraźni i przedstawić własną wizję przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości Zielonej Góry. Liczy się pomysłowość, oryginalność i refleksja nad tym, czym naprawdę jest „nowy wspaniały świat”.

Na autora najlepszego opowiadania czeka 1500 zł nagrody głównej, a także publikacja w antologii „Fantazje Zielonogórskie XVI”, której premiera zaplanowana jest na wrzesień 2026 roku, podczas Bachanaliów Fantastycznych i Polconu 2026. Zwycięzca otrzyma również statuetkę Zielonogórskiej Wiedźmy.

Prace o objętości do 30 tysięcy znaków ze spacjami można nadsyłać do 28 lutego 2026 roku na adres: fantazjekonkurs@gmail.com. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na czerwiec 2026 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie: www.fantazje.adastra.zgora.pl.