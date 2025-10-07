„Just about” – to tytuł wystawy, która powstaje w zielonogórskim BWA. Autorem prac jest Dan Perjovschi, który za pomocą flamastra tworzy rysunki na ścianach Biura Wystaw Artystycznych. Efekt jego pracy będzie można zobaczyć już w najbliższy piątek podczas oficjalnego otwarcia ekspozycji.

Jak mówi Wojciech Kozłowski, gospodarz galerii, Dan Perjovschi to rumuński artysta, który uczynił rysunek najważniejszym środkiem przekazu swojej sztuki:

Jak dodaje Wojciech Kozłowski, artysta często w ironiczny sposób komentuje bieżące wydarzenia społeczne i polityczne:

Otwarcie wystawy prac rumuńskiego artysty w galerii BWA już w najbliższy piątek, 10 października, o godz. 19.00.

Dan Perjovschi prezentował swoje prace m.in. na Documenta w Kassel, Biennale Sztuki w Wenecji, a także w takich instytucjach jak MOMA w Nowym Jorku, Tate Modern w Londynie czy Centre Pompidou w Paryżu. W Polsce jego prace pokazywały m.in. Galeria Arsenał w Białymstoku i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.