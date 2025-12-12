Kino Newa znów zaprasza widzów. W obiekcie kończy się remont, ale pierwszy seans po modernizacji odbędzie się już jutro (13.12.2025). Odnowiona została m.in. drewniana podłoga i dlatego będzie to wieczór zatytułowany „Kino na parkiecie 2.0”. Widzowie usiądą lub położą się na podłodze sali kinowej. Obejrzą ,,Pół żartem, pół serio” z Marilyn Monroe z 1959 roku – mówi Aleksandra Kwietniowska ze stowarzyszenia Klubu Kultury Filmowej:



Sobotni seans zacznie się o godzinie 18.00. Oficjalne otwarcie odnowionego kina Newa planowane jest w połowie stycznia. Przypomnijmy, jedyne kino studyjne w Zielonej Górze, które mieści się przy al. Niepodległości i rondzie Dmowskiego jest zamknięte od ponad roku. W tym czasie udało się m.in. wyremontować hol, naprawić podłogę i zamontować system monitoringu jakości powietrza. Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego Zielonej Góry.