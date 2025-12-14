Stoiska rękodzielnicze, warsztaty tworzenia świątecznych dekoracji i przejażdżki na kucykach – w Muzeum Etnograficznym w Ochli trwają „Świąteczne targi z Ekonomią Społeczną”. Prezentują się na nich kilkanaście lokalnych organizacji pozarządowych i fundacji.

Wśród licznych wyrobów rękodzielniczych można znaleźć m.in. obrazy, aniołki na szydełku i zawieszki do kluczy:

„Świąteczne targi z Ekonomią Społeczną” potrwają do godz. 15:00. Wystawców można znaleźć w białej chacie z Lisowa.