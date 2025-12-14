Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego stawiają na aktywność fizyczną zimą. Koło Psychoonkologii Klinicznej „Żonkil” ruszyło bowiem z inicjatywą niedzielnych spacerów. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy chętni zielonogórzanie.

Dzisiejsza przechadzka odbyła się po Wzgórzach Piastowskich. Jak twierdzą uczestnicy, ruch jest bardzo ważny i pomaga utrzymać dobrą kondycję psychiczną i fizyczną:

Spacery będą się odbywać w każdą niedzielę, zawsze wokół terenów zielonych, o czym wspomina Dobrochna Łacwik, przewodnicząca Koła Psychoonkologii Klinicznej „Żonkil”:

Szczegóły dotyczące kolejnych spacerów można znaleźć w mediach społecznościowych koła „Żonkil”.