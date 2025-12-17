Wyroby rękodzielnicze, dekoracje z szydełka i produkty regionalne – między innymi takie przedmioty można znaleźć na jarmarku bożonarodzeniowym, który rozpoczął się na zielonogórskiej starówce. Na zielonogórzan i turystów czeka ponad 40 wystawców oraz wiele atrakcji dla dzieci, m.in. świąteczna kolejka i Święty Mikołaj.
Dalsza część tekstu pod galerią zdjęć
Zdaniem zielonogórzan, jarmark to nieodłączna część Świąt Bożego Narodzenia:
Wystawcy prezentują swoje wyroby wokół ratusza i wzdłuż ulicy Żeromskiego:
Jarmark bożonarodzeniowy potrwa do niedzieli. Stoiska są otwarte w godzinach od 12:00 do 18:00. W sobotę i niedzielę Zielonogórski Ośrodek Kultury przygotował dla zielonogórzan wiele warsztatów i koncertów. Szczegóły na stronie internetowej placówki.
Polecamy
Akcja „Książka pod choinkę” już 18 grudnia
Zielonogórzanie mają okazję poznać swoich ulubionych twórców w świątecznej armosferze. W czwartek, 18 grudnia, w bibliotece Norwida odbędzie się bowiem...Czytaj więcejDetails