Makijażowe metamorfozy, sesje zdjęciowe i animacje dla dzieci – w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka odbyła się dzisiaj impreza świąteczna. Była ona zaadresowana zwłaszcza do małych pacjentów szpitala oraz ich rodzin. Wydarzenie zorganizowała Fundacja „Gdy liczy się czas”.

Impreza miała wprowadzić do szpitala uśmiech, nadzieję oraz świąteczny nastrój:

Dodajmy, że w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przebywa obecnie ponad 100 pacjentów.