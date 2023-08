Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra” organizuje co tydzień „Piątki z planszówkami”. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich miłośników gier, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

– „Piątki z planszówkami” to inicjatywa, która trwa już od kilku lat – mówi Adam Gaczyński, członek klubu ZKF „Ad Astra”.

– Każdy z nas lubi inny typ gier – zapewnia Piotr, uczestnik spotkań.

Następna okazja do wspólnej gry już w następny piątek, od godziny 17:30.